Ким Чен Ын мог умереть после операции, - New York Post
25 апреля, 2020, 22:11
Лидер КНДР Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце
Об этом со ссылкой на New York Post сообщает РБК-Украина .
По информации издания Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую перенес в начале апреля.
По данным NYP, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на "очень солидный источник", что Ким Чен Ын умер.
По другим неподтвержденным сообщениям, которые связывают с высокопоставленными партийными источниками в Китае, говорится, что операция по шунтированию сердца северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.
- Напомним, 25 апреля, японские СМИ сообщили, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.
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