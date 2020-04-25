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Espreso.tvМирКим Чен Ын мог умереть после операции, - New York Post

Ким Чен Ын мог умереть после операции, - New York Post


фото: Getty Images
Лидер КНДР Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце

Об этом со ссылкой на New York Post сообщает РБК-Украина .

По информации издания Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую перенес в начале апреля.

По данным NYP, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на "очень солидный источник", что Ким Чен Ын умер.

По другим неподтвержденным сообщениям, которые связывают с высокопоставленными партийными источниками в Китае, говорится, что операция по шунтированию сердца северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.

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