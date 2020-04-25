Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после операции на сердце, - СМИ

25 апреля, 2020, 18:30

Лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщает японский журнал Shukan Gendai.

По информации издания, Ким Чен Ын перенес операцию на сердце в начале апреля и до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Китайский эксперт рассказал японскому журналу, что Ким схватился за грудь и упал на землю во время посещения сельской местности в начале апреля.

По данным Shukan Gendai 36-летнему лидеру КНДР сделали процедуру шунтирования сердца. 24 апреля в КНДР прибыли китайские медики для консультаций о состоянии Ким Чен Ына.

Северокорейские СМИ долгое время не вспоминают о здоровье Кима или о его местонахождении.

Напомним, 21 апреля американские СМИ сообщили, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну грозит серьезная опасность после операции. Недавно Ким пропустил государственные торжества по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя КНДР.

Позже также сообщалось, что чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон. В случае внезапной смерти Кима, должность лидера Северной Кореи займет его сестра.

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