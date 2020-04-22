 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына, - СМИ

КНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына, - СМИ


фото: reuters
В Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных обстоятельств

Об этом пишет New York Post .

Как сообщается, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына, его должность займет сестра. Источники издания утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон было дано много директивы по партийной и военной линиям».

Напомним, Ким недавно пропустил государственные торжества по случаю дня рождения дедушки Ким Ир Сена, 15 апреля. Это вызвало спекуляции о благополучии Ким Чен Ына. Якобы его здоровья ухудшилось после операции, сделанной через кардиоваскулярное заболевания.

Читайте также: Разведка США изучает данные о тяжелой болезни Ким Чен Ына, - СМИ

Ранее Ким Чен Ын исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году, что также вызвало слухи о его здоровье. Он вернулся с тростью, а через несколько дней южнокорейская разведка заявила, что у него была операция - удаление кисты с лодыжки.

Отметим, отсутствие Ким Чен Ира на параде, посвященном 60-летию Северной Кореи в 2008 году, сопровождался слухами, что у него было слабое здоровье. Позже выяснилось, что у него был инсульт, после которого его здоровья продолжало ухудшаться до самой смерти в 2011 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать