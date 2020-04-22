КНДР может возглавить сестра Ким Чен Ына, - СМИ

22 апреля, 2020, 13:52

В Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных обстоятельств

Об этом пишет New York Post .

Как сообщается, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына, его должность займет сестра. Источники издания утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон было дано много директивы по партийной и военной линиям».

Напомним, Ким недавно пропустил государственные торжества по случаю дня рождения дедушки Ким Ир Сена, 15 апреля. Это вызвало спекуляции о благополучии Ким Чен Ына. Якобы его здоровья ухудшилось после операции, сделанной через кардиоваскулярное заболевания.

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Ранее Ким Чен Ын исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году, что также вызвало слухи о его здоровье. Он вернулся с тростью, а через несколько дней южнокорейская разведка заявила, что у него была операция - удаление кисты с лодыжки.

Отметим, отсутствие Ким Чен Ира на параде, посвященном 60-летию Северной Кореи в 2008 году, сопровождался слухами, что у него было слабое здоровье. Позже выяснилось, что у него был инсульт, после которого его здоровья продолжало ухудшаться до самой смерти в 2011 году.