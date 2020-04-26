Северокорейский дипломат отреагировал на слухи о смерти Ким Чен Ына

26 апреля, 2020, 19:49

Северокорейский дипломат испанского происхождения, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил, что слухи о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Укринформ.

"Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является неправдивой и вредной", - заявил дипломат.

25 апреля в СМИ появилась информация о том, что Китай направил команду врачей и высокопоставленных дипломатов для консультирования по поводу состояния здоровья Ким Чен Ына. Также сообщалось, что Ким, якобы, умер после неудачной операции на сердце.

При этом, как отмечает южнокорейское издание Yonhap, государственные СМИ КНДР продолжают хранить молчание о состоянии здоровья или местонахождение своего лидера. Вместо этого, в воскресенье государственное радио в КНДР сообщает о благодарности Кима тем, кто работает на строительстве объектов в приграничном городе Самчжийони.

Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, во время заседания политбюро правящей Трудовой партии КНДР. Слухи об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились после того, как Ким не присутствовал 15 апреля на церемонии, посвященной 108-летию со дня рождения его деда Ким Ир Сена. С момента вступления в должность в конце 2011 года он всегда участвовал в таких церемониях.

Напомним, 25 апреля, японские СМИ сообщили, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

В то же время, New York Post сообщил, что Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце.

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