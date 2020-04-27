Ким Чен Ын "жив и здоров", - Сеул

27 апреля, 2020, 10:59

Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын здоров и чувствует себя хорошо

Об этом сообщает Fox News .

"Ким Чен Ын живой и хорошо себя чувствует", - заявил Мун Чжон Ин.

Он отметил, что с 13 апреля лидер КНДР находится в курортном городе Вонсан.

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Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Напомним, 25 апреля, японские СМИ сообщили, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

В то же время, New York Post сообщил, что Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце.

26 апреля северокорейский дипломат испанского происхождения, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил, что слухи о смерти Ким Чен Ына не соответствуют действительности .