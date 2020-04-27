Ким Чен Ын "жив и здоров", - Сеул
27 апреля, 2020, 10:59
Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын здоров и чувствует себя хорошо
Об этом сообщает Fox News .
"Ким Чен Ын живой и хорошо себя чувствует", - заявил Мун Чжон Ин.
Он отметил, что с 13 апреля лидер КНДР находится в курортном городе Вонсан.
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Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.
- Напомним, 25 апреля, японские СМИ сообщили, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.
- В то же время, New York Post сообщил, что Ким Чен Ын мог умереть после неудачной операции на сердце.
- 26 апреля северокорейский дипломат испанского происхождения, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил, что слухи о смерти Ким Чен Ына не соответствуют действительности .
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