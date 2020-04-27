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Espreso.tvОбществоКим Чен Ын "жив и здоров", - Сеул

Ким Чен Ын "жив и здоров", - Сеул


фото: reuters
Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын здоров и чувствует себя хорошо

Об этом сообщает Fox News .

"Ким Чен Ын живой и хорошо себя чувствует", - заявил Мун Чжон Ин.

Он отметил, что с 13 апреля лидер КНДР находится в курортном городе Вонсан.

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Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

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