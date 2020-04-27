Экс-заместителю Кличко объявили подозрение в избиении полицейского
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Следователями Соломенского ГУ ЧП в Киеве сообщено о подозрении столичному чиновнику в умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Действия Слончака квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины - совершение умышленного причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Наказание по этой статье - до 5 лет лишения свободы.
Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании экс-чиновнику меры пресечения.
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- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя главы КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского .
- Нацполиция возбудила уголовное дело в отношении Слончак по статье о насилии в отношении правоохранителя.
- Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака.
- 27 апреля в сети появилось видео инцидента с участием на тот момент заместителя главы КГГА Владимира Слончака и патрульных полицейских.
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