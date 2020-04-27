Экс-заместителю Кличко объявили подозрение в избиении полицейского

27 апреля, 2020, 20:26

Бывшего заместителя мэра Киева Владимира Слончака подозревают в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительного органа

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Следователями Соломенского ГУ ЧП в Киеве сообщено о подозрении столичному чиновнику в умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Действия Слончака квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины - совершение умышленного причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Наказание по этой статье - до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании экс-чиновнику меры пресечения.

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