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Espreso.tvМирКитайская пропаганда во время пандемии подает США и ЕС не способными победить Covid-19, - Frankfurter Rundschau

Китайская пропаганда во время пандемии подает США и ЕС не способными победить Covid-19, - Frankfurter Rundschau


фото: theatlantic.com
Китай больше не хочет, чтобы его воспринимали как страну, в которой появился вирус, он хочет выглядеть доминирующей державой, которая победил Covid-19 и помогает другим странам преодолеть кризис

Пекин также распространяет мнение о том, не коммунистический Китай угрожает миру, а мир грозит Китаю, передает Еспресо.TV со ссылкой на Frankfurter Rundschau . При этом немецкие журналисты ссылаются на аналитические данные от правительства и разведки ФРГ.

"В правительстве ФРГ за пропагандой Пекина наблюдают с беспокойством. Уже в марте министерство обороны предостерегало в своем внутреннем докладе про" фейковые новости "из Китая. На тот момент уже давно было ясно, что официальные данные Пекина о ходе эпидемии могут не соответствовать действительности и что случаи заражения и смерти появились в прилегающем к городу Ухань регионе задолго до декабря прошлого года ", - отмечается в материале.

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Как отмечаются, несмотря на все разногласия, Китай во время коронакризы стремится укрепить свой статус мировой державы и расширить влияние на Европу.

"Пекин поставлял медикаменты и средства защиты в Испании, Франции, Австрии, Германии и Сербии. Китай уже давно пытается представлять Евросоюз слабым, несолидарним и разрозненным. Слабым в финансовом плане 16 странам ЕС в Центральной и Восточной Европе Китай регулярно предоставляет кредиты и помощь. Благодарность не заставит себя ждать. Решение Брюсселя, которые могут повредить экономическим интересам Китая, регулярно подрываются такими странами, как Венгрия или Польша ", - указывает издание.

Китай также хочет любой ценой победить в гонке за первую успешную вакцину от коронавируса.

"Разработка вакцины должна доказать, что Китай сегодня опережает США и является мировым лидером в биомедицинских исследованиях", - считают в правительстве Германии.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай препятствует попыткам Штатов установить происхождение нового коронавируса.

По информации американского агентства AP, руководство Китая якобы скрывало информацию о коронавируса в течение ключевых 6 дней в начале эпидемии, а телеканал Fox не исключает, что Covid-19 мог быть искусственно создан в Уханськой лаборатории.

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