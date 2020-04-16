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Espreso.tvОбщество"Самое дорогое правительственное прикрытие всех времен": коронавирус мог быть искусственно создан в уханьской лаборатории, - Fox News

"Самое дорогое правительственное прикрытие всех времен": коронавирус мог быть искусственно создан в уханьской лаборатории, - Fox News

Коронавирус COVID-19 возник в уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом"

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Сообщается, что вирус был передан человеку от летучей мыши в лаборатории. В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.

Телеканал сообщает, что созданием вируса Китай "хотел показать насколько способности государства в борьбе с вирусом превышают возможности США и других западных стран".

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Источник Fox News считает, что пандемия коронавируса может стать "самым дорогим правительственным прикрытием всех времен".

Ранее Associated Press сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин предупредил мир об угрозе пандемии коронавируса только на седьмой день после того, как власти страны пришла к этому выводу. Эта задержка стала ключевой в распространении пандемии.

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