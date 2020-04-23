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Espreso.tvОбществоКитай препятствует попыткам США установить происхождение коронавируса, - Помпео

Китай препятствует попыткам США установить происхождение коронавируса, - Помпео


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай препятствует попыткам Штатов установить происхождение нового коронавируса

В интервью Fox News он сказал, что Китай отказывает в доступе в лабораторию Уханя и на другие важные для расследования объекты.

"Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и ... везде, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса", - отметил Помпео.

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В то же время он добавил, что доказательств искусственного происхождения коронавируса в США нет.

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"Мы не знаем этого и того, откуда точно он начался. В этом главная проблема и заключается", - подчеркнул Помпео.

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