Китай препятствует попыткам США установить происхождение коронавируса, - Помпео
В интервью Fox News он сказал, что Китай отказывает в доступе в лабораторию Уханя и на другие важные для расследования объекты.
"Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и ... везде, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса", - отметил Помпео.
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В то же время он добавил, что доказательств искусственного происхождения коронавируса в США нет.
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"Мы не знаем этого и того, откуда точно он начался. В этом главная проблема и заключается", - подчеркнул Помпео.
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