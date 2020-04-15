Китай скрывал информацию о коронавирусе 6 дней, которые стали ключевыми, - AP
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Сообщается, что президент Китая Си Цзиньпин выступил с публичным заявлением относительно нового вируса 20 января, хотя информацию о коронавирусе китайскому правительству было известно еще 14 января. За это время в Китае обнаружили около 3 тысяч человек, инфицированных COVID-19.
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К тому же, на шестой день молчания в Ухане, который стал эпицентром распространения вируса, прошел масштабный пир, в котором принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года.
"Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 000 людей по всему миру умерли", - говорится в сообщении.
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