Китай скрывал информацию о коронавирусе 6 дней, которые стали ключевыми, - AP

15 апреля, 2020, 16:32

Правительство Китая скрывало информацию о новом коронавирусе в течение 6 дней

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Сообщается, что президент Китая Си Цзиньпин выступил с публичным заявлением относительно нового вируса 20 января, хотя информацию о коронавирусе китайскому правительству было известно еще 14 января. За это время в Китае обнаружили около 3 тысяч человек, инфицированных COVID-19.

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К тому же, на шестой день молчания в Ухане, который стал эпицентром распространения вируса, прошел масштабный пир, в котором принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года.

"Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 000 людей по всему миру умерли", - говорится в сообщении.