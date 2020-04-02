Возрождение наций под флагом цвета карантина

3 апреля, 2020, 11:38

Самая большая банальность, которую сегодня можно написать в своем блоге, это то, что мир после коронавируса уже не будет таким, как раньше

И дело не в том, что все понимают природу этой эпидемии и ее социальные, политические и экономические последствия. Именно этого еще практически никто не понимает. А дело в том, что мир всегда меняется и никогда не остается прежним.

История с COVID19 еще далека от своего решения и не дошла еще даже до своей кульминации. Но когда мы говорим об изменениях в нашем мышлении и нашей жизни, происходящих в связи с ней, то должны признать: ничего кардинально нового в мире не произошло. Большинство изменений, которые мы относим на счет пандемии, на самом деле уже давно созрели в нашем сознании и сформированы совокупностью объективных реалий, возникших задолго до декабрьского 2019 года инцидента на продуктовом рынке в Ухане.

Главной политической новостью коронавирусной эпохи стало возрождение роли государства. После всех похорон и поминок, проведенных по национальному государству многочисленными экспертами, политиками и предпринимателями, идеологами и пропагандистами либерализма и глобализма, именно национальные правительства стали главными и практически единственными центрами принятия и реализации необходимых решений. А границы национальных государств стали естественными границами того социального мира, в котором решается вопрос жизни и смерти конкретного человека.

И дело не только в карантине. Дело в обеспечении медицинской помощи, социальной поддержки, экономического выживания, информационного здоровья, политической стабильности, криминогенной ситуации и т.д., и т.п. Все это должно обеспечить сегодня государство. Никакие транснациональные корпорации, международные организации и даже надгосударственные объединения (вроде ЕС, НАТО, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества и Лиги арабских государств) не взяли на себя ответственность за преодоление кризиса. Перед лицом коронавируса каждая страна оказалась в экзистенциальном одиночестве, и у каждого народа осталась единственная надежда - на собственное правительство.

Но нельзя сказать, что это - большая неожиданность или случайность. Единое социальное пространство (глобальное общество), о котором говорили в начале 2000-х модные интеллектуалы и политики, не только не сложилось за последние 20 лет, но потеряло даже те признаки единства, которые были сформированы в течение предыдущих двух столетий модернизации.

Практически одновременно все ключевые игроки включили "задний ход". Америка после теракта 11 сентября 2001 года стала одной из самых закрытых стран мира, объявила священную войну исламскому радикализму, совершила военные вторжения в Афганистан и Ирак, чем поставила под большой знак вопроса вопросы безопасности, идеологическое и политическое единство мира. Россия Путина приняла курс на возрождение имперской модели, взяла реванш за поражение в первой чеченской войне и вступила в жесткую конфронтацию с Западом. Китай после подавления выступлений либеральной молодежи на площади Тяньаньмень начал движение к укреплению своей политической самостоятельности и экономической мощи, а с 2012 года под руководством Си Цзиньпина реализует лозунг возрождения "великой китайской нации". Даже Европейский Союз остановился в своем демонтаже национальной государственности, отказавшись по итогам референдумов во Франции и Нидерландах в 2005 году от принятия Конституции ЕС.

Сегодняшние шокирующие заявления и решения Дональда Трампа, разрушающие основы мировой торговли, выход из ЕС Великобритании и полное игнорирование международного права путинской Россией являются лишь логическим продолжением процесса распада мирового порядка и утверждения на его руинах эгоизма великих держав. Понятно, что в этих условиях меньшим и более слабым государствам не остается ничего другого, как самостоятельно решать проблемы и аккумулировать для этого все возможные средства и ресурсы.

Кризис ставит вопрос эффективности государств ребром. И те, кто готовы действовать, отвергают все условности и принимают кардинальные решения. Сенат США принимает решение о вливании в экономику дополнительно двух триллионов долларов. Комплексные меры по поддержке собственного производителя и уменьшение социальных последствий эпидемии вводит Германия. Саудовская Аравия активно вытесняет конкурентов с рынков сырой нефти. В ожидании кризиса ведущие страны ЕС закрывают свои рынки труда для выходцев из периферии Объединенной Европы. Страны Центральной Европы готовятся принять своих трудовых мигрантов и освобождают для них места от украинцев, молдаван и других "бедных родственников".

Все эти шаги осуществляют органы государственной власти, которые смогли занять позицию лидерства и повести за собой гражданское общество и бизнес. Концентрация ресурсов и властных полномочий становится такой же оправданной, как и карантинные ограничения на свободное передвижение. Рейтинги практически всех руководителей государств идут вверх. Дональд Трамп находится на пике популярности. Эммануэль Макрон восстанавливает свои позиции национального лидера. Главный виновник кризиса, Китай, выходит из карантина сильнее и мобилизованнее, чем раньше. В Венгрии парламент предоставил "специальные полномочия" премьеру Орбану решать вопросы противодействия эпидемии по своему усмотрению, что на практике выглядит уже похожим на восстановление монархии.

Между тем ситуация входит в параметры, определенные понятием "идеальный шторм". Эпидемия коронавируса неизбежно повлечет экономический спад, а это провоцирует обесценивание активов, снижение доходов, за которыми следом идут социальное напряжение и политическая нестабильность. Выход из внутренних проблем в некоторых странах часто находят во внешней агрессии, которой будет способствовать жесткая конкуренция за рынки и ресурсы выживания (вода, продовольствие, энергоносители). Имея такого соседа, как Россия, следует готовиться к худшему.

Можно ли в этих условиях рассчитывать на мировую солидарность, сочувствие сильных и снисходительность успешных? Очевидно, что нет. Каждый будет бороться за себя и за свои интересы. Кризис будет развиваться по логике "пока тучная корова похудеет, тощая корова сдохнет".

Вирус не принес в нашу жизнь совершенно новых реалий и вызовов, но он обострил и дополнительно осветил те проблемы, которые накапливались десятилетиями. Эпидемия не только восстановила роль государства в судьбе народа, но и показала, что не всем народам можно доверить существование собственного государства.

А что Украина? Рассмотрим действия нашего государства в кризисной ситуации в следующем материале.