В Раде рассказали, когда рассмотрят "антиколомойский" закон

24 апреля, 2020, 16:38

Для рассмотрения законопроекта о банках во втором чтении в Верховной Раде должна быть организована финальная таблица с правками к нему, которую раздадут на обработку депутатов

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

Как он отметил, в понедельник должна быть финальная таблица к законопроекту.

"Банковский законопроект для того, чтобы вышел... В понедельник должна быть финальная таблица законопроекта. После того, она будет роздана депутатам в течение 10 дней. То есть 10 дней пауза. Но для того, чтобы применить эту отдельную регламентную процедуру, нужно собрать 150 подписей и проголосовать в зале. Это мы и сделаем на следующей неделе в четверг-пятницу", - заявил Арахамия

Так, по его словам, банковский закон могут принять 5-6 мая.

"Тогда вероятно, что через неделю - во вторник или среду сможем выносить банковский закон на голосование", - заявил Арахамия.