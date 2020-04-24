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Espreso.tvОбществоВ Раде рассказали, когда рассмотрят "антиколомойский" закон

В Раде рассказали, когда рассмотрят "антиколомойский" закон


фото: focus.ua
Для рассмотрения законопроекта о банках во втором чтении в Верховной Раде должна быть организована финальная таблица с правками к нему, которую раздадут на обработку депутатов

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

Как он отметил, в понедельник должна быть финальная таблица к законопроекту.

"Банковский законопроект для того, чтобы вышел... В понедельник должна быть финальная таблица законопроекта. После того, она будет роздана депутатам в течение 10 дней. То есть 10 дней пауза. Но для того, чтобы применить эту отдельную регламентную процедуру, нужно собрать 150 подписей и проголосовать в зале. Это мы и сделаем на следующей неделе в четверг-пятницу", - заявил Арахамия

Так, по его словам, банковский закон могут принять 5-6 мая.

"Тогда вероятно, что через неделю - во вторник или среду сможем выносить банковский закон на голосование", - заявил Арахамия.

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