В Раде рассказали, когда рассмотрят "антиколомойский" закон
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
Как он отметил, в понедельник должна быть финальная таблица к законопроекту.
"Банковский законопроект для того, чтобы вышел... В понедельник должна быть финальная таблица законопроекта. После того, она будет роздана депутатам в течение 10 дней. То есть 10 дней пауза. Но для того, чтобы применить эту отдельную регламентную процедуру, нужно собрать 150 подписей и проголосовать в зале. Это мы и сделаем на следующей неделе в четверг-пятницу", - заявил Арахамия
Так, по его словам, банковский закон могут принять 5-6 мая.
"Тогда вероятно, что через неделю - во вторник или среду сможем выносить банковский закон на голосование", - заявил Арахамия.
- Напомним, 24 апреля на внеочередном заседании Верховная Рада разблокировала подписания председателем ВР и президентом закона о "депутатском спаме", который должен разблокировать голосование по "антиколомойскому закону".
- Также председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подписал письмо к МВФ, где пригласил представителей фонда присоединиться к обсуждению законопроекта о банках.
- 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.
- К концу второго дня рассмотрения профильным комитетом ВР депутаты проработали 15 631 правку, или 94% от общего числа.
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