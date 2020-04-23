Депутаты проработали более 15,6 тыс. поправок "антиколомойского" законопроекта, - Железняк

23 апреля, 2020, 18:08

К концу второго дня рассмотрения профильным комитетом ВР депутаты проработали 15 тыс. 631 правку, или 94% от массы

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"94% (!!!) уже пройдено и остановились мы на 15631 правке. Осталось лишь 8 абзацев", - отметил нардеп.

По его словам сводная таблица поправок имеет полтора метра в высоту.

Читайте также: "Будем резать социальные расходы", - глава Минфина рассказал, что будет делать, если не примут "антиколомойский" закон

"Как ни старались авторы поправок, но таблица не переросла Дмитрия Разумкова. Где-то 1,5 метра только получится", - добавил Железняк.

В комментариях к своему сообщению депутат добавил, что следующее заседание комитета состоится в понедельник, 27 апреля.

Напомним, во фракции "Слуга народа" заявили, что ВР примет "антиколомойский" закон, несмотря на большое количество поправок

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb