Депутаты проработали более 15,6 тыс. поправок "антиколомойского" законопроекта, - Железняк
Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"94% (!!!) уже пройдено и остановились мы на 15631 правке. Осталось лишь 8 абзацев", - отметил нардеп.
По его словам сводная таблица поправок имеет полтора метра в высоту.
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"Как ни старались авторы поправок, но таблица не переросла Дмитрия Разумкова. Где-то 1,5 метра только получится", - добавил Железняк.
В комментариях к своему сообщению депутат добавил, что следующее заседание комитета состоится в понедельник, 27 апреля.
- Напомним, во фракции "Слуга народа" заявили, что ВР примет "антиколомойский" закон, несмотря на большое количество поправок
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