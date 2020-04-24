Рада отклонила постановления, которые блокировали подписание закона о "депутатском спаме"

24 апреля, 2020, 13:41

24 апреля на внеочередном заседании Верховная Рада разблокировала подписание головой ВР и президентом закона о "депутатском спаме"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 16 апреля 2020 года о принятии в целом как закона проекту Закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" проголосовало 56 депутатов.

Позже Рада отклонила три идентичных постановления.

Решение не принято, теперь закон о "депутатском спаме" подпишут голова Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский , что разблокирует голосования за "антиколомойський закон".

Напомним, 24 апреля председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подписал письмо к МВФ , где пригласил представителей фонда присоединиться к обсуждению законопроекта о банках

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb