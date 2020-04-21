Финкомитет начал рассмотрение "антиколомойского закона"

21 апреля, 2020, 11:58

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении

Об этом сообщил председатель комитета Данил Гетманцев , передает РБК-Украина .

Так, в повестке дня заседания комитета законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" является единственным для рассмотрения.

"В повестку заседания у нас один законопроект. Это №2571-д. Если не будет возражений, то мы принимаем этот порядок дня", - заявил Гетманцев.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты планируют завершить рассмотрение в комитете 22 апреля и передать законопроект о банках на второе чтение в Раду.