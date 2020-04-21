Финкомитет начал рассмотрение "антиколомойского закона"
Об этом сообщил председатель комитета Данил Гетманцев , передает РБК-Украина .
Так, в повестке дня заседания комитета законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" является единственным для рассмотрения.
"В повестку заседания у нас один законопроект. Это №2571-д. Если не будет возражений, то мы принимаем этот порядок дня", - заявил Гетманцев.
-
Напомним, ранее стало известно, что депутаты планируют завершить рассмотрение в комитете 22 апреля и передать законопроект о банках на второе чтение в Раду.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР