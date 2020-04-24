В Раду пригласили представителей МВФ для рассмотрения "антиколомойського" закона
Об этом говорится на сайте Рады.
Там отметили, шо 23 апреля депутаты рассматривали документ и поправки в него в режиме видеоконференции.
"В начале заседания председатель комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта", - говорится в сообщении.
Отметим, что принятие этого закона является последним ключевым требованием перед тем, как Международный валютный фонд выделит Украине финансовую помощь. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта. Тогда же законопроект о банках прошел первое чтение.
- Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .
- К концу второго дня рассмотрения профильным комитетом ВР депутаты проработали 15 тыс. 631 правку , или 94% от массы.
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