В Раду пригласили представителей МВФ для рассмотрения "антиколомойського" закона

24 апреля, 2020, 10:33

Об этом говорится на сайте Рады.

Там отметили, шо 23 апреля депутаты рассматривали документ и поправки в него в режиме видеоконференции.

"В начале заседания председатель комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта", - говорится в сообщении.

Отметим, что принятие этого закона является последним ключевым требованием перед тем, как Международный валютный фонд выделит Украине финансовую помощь. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта. Тогда же законопроект о банках прошел первое чтение.

Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .

К концу второго дня рассмотрения профильным комитетом ВР депутаты проработали 15 тыс. 631 правку , или 94% от массы.