Комитет ВР заявил о недопустимости причастности режиссера "Дау" к Мемориальному центру Холокоста на фоне возможного издевательства над детьми

24 апреля, 2020, 18:54

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики обратится в правоохранительные органы, чтобы проверить, не нанесен ли ущерб малолетним детям во время съемок фильма "Дау. Дегенерация"

Об этом написал глава комитета Александр Ткаченко в Facebook.

Депутаты обсудили обнародованные кадры насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского "Дау. Дегенерация" и решили обратиться в правоохранительные органы и направить письма генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

"Это история "на грани", а кадры поражают. Поэтому наш Комитет принял решение обратиться в правоохранительные органы. Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемкам кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог нанести детям. Показ любых кадров, где присутствует "нечеловеческая" жестокость, даже если это художественное произведение, может приводить к "популяризации" подобных действий ", - написал Ткаченко.

Они также считают, что режиссер не может быть причастен к деятельности "Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"Подобные факты профессиональной деятельности идут вразрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, что символизирует Бабий Яр. Соответствующее заявление мы направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и Благотворительного фонда "Мемориал холокоста "Бабий Яр", - отметил Ткаченко.