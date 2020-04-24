Комитет ВР заявил о недопустимости причастности режиссера "Дау" к Мемориальному центру Холокоста на фоне возможного издевательства над детьми
Об этом написал глава комитета Александр Ткаченко в Facebook.
Депутаты обсудили обнародованные кадры насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского "Дау. Дегенерация" и решили обратиться в правоохранительные органы и направить письма генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".
"Это история "на грани", а кадры поражают. Поэтому наш Комитет принял решение обратиться в правоохранительные органы. Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемкам кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог нанести детям. Показ любых кадров, где присутствует "нечеловеческая" жестокость, даже если это художественное произведение, может приводить к "популяризации" подобных действий ", - написал Ткаченко.
Они также считают, что режиссер не может быть причастен к деятельности "Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
"Подобные факты профессиональной деятельности идут вразрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, что символизирует Бабий Яр. Соответствующее заявление мы направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и Благотворительного фонда "Мемориал холокоста "Бабий Яр", - отметил Ткаченко.
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