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Espreso.tvОбществоДиректора детдома в Харькове допросили о возможном издевательстве над младенцами на съемках фильма "Дау"

Директора детдома в Харькове допросили о возможном издевательстве над младенцами на съемках фильма "Дау"


фото: ukrinform
В Харькове, в связи с открытием производств по фактам возможных пыток, допросили директора областного дома ребенка №3, воспитанников которого 10 лет назад задействовали в съемках фильма Ильи Хржановского "Дау"

Об этом рассказал Укринформу пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Директора дома ребенка №3 уже допросили. Есть понимание того, что действительно дети из учреждения были задействованы в съемках. И сейчас решается вопрос о доступе к документации дома ребенка и других процессуальных действий по делу", - сообщил Чубенко.

Показания директора не разглашаются.

Разрешение на использование нескольких детей в фильме давал департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

В областной дом ребенка №3 попадают дети с различными нарушениями развития, в том числе и с синдромом Дауна, в частности, малыша с таким заболеванием брали для съемок.

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