Директора детдома в Харькове допросили о возможном издевательстве над младенцами на съемках фильма "Дау"
24 апреля, 2020, 16:25
В Харькове, в связи с открытием производств по фактам возможных пыток, допросили директора областного дома ребенка №3, воспитанников которого 10 лет назад задействовали в съемках фильма Ильи Хржановского "Дау"
Об этом рассказал Укринформу пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Директора дома ребенка №3 уже допросили. Есть понимание того, что действительно дети из учреждения были задействованы в съемках. И сейчас решается вопрос о доступе к документации дома ребенка и других процессуальных действий по делу", - сообщил Чубенко.
Показания директора не разглашаются.
Разрешение на использование нескольких детей в фильме давал департамент здравоохранения Харьковской ОГА.
В областной дом ребенка №3 попадают дети с различными нарушениями развития, в том числе и с синдромом Дауна, в частности, малыша с таким заболеванием брали для съемок.
- Прокуратура Харьковщины начала расследовать возможные пытки детей во время съемок фильма "Дау".
- Обмудсмен Денисова считает, что в процессе расследования дети не должны второй раз подвергаться психологическому травмированию.
- Российский режиссер Илья Хржановский прокомментировал возмущение и заведение уголовного дела относительно возможного издевательства над младенцами во время съемки его фильма "Дау".
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