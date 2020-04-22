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Espreso.tvОбществоПрокуратура Харьковщины начала расследовать возможные пытки детей во время съемок фильма "Дау"

Прокуратура Харьковщины начала расследовать возможные пытки детей во время съемок фильма "Дау"


фото: cripo.com.ua
Ювенальные прокуроры зарегистрировали производства по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По результатам анализа данных, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей во время съемок фильма "ДАУ.Дегенерация" в Харькове.

По информации правоохранителей, несовершеннолетним, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий.

Санкция ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Санкция ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией произведений, пропагандирующих культ насилия.

Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что младенцев-сирот из Харькова использовали для съемок.

 

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