Прокуратура Харьковщины начала расследовать возможные пытки детей во время съемок фильма "Дау"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По результатам анализа данных, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей во время съемок фильма "ДАУ.Дегенерация" в Харькове.
По информации правоохранителей, несовершеннолетним, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий.
Санкция ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Санкция ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией произведений, пропагандирующих культ насилия.
Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что младенцев-сирот из Харькова использовали для съемок.
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