Режиссер фильма "Дау" Хржановский прокомментировал возможное издевательство над младенцами во время съемок

23 апреля, 2020, 17:55

Российский режиссер Илья Хржановский прокомментировал возмущения и заведение уголовного дела относительно возможного издевательства над младенцами во время съемки его фильма "Дау"

Свое мнение он высказал в интервью Ксении Собчак, передает 24 канал.

Хржановский заявил, что младенцы, которые появились в фильме "Дегенерация", были сиротами. Он отметил, что не все из них были здоровыми, что было важно для его съемок.

"Это были младенцы из детского дома. Это были дети, от которых отказались родители. И мне было важно именно показать этих младенцев, различных, в том числе, которые не были абсолютно здоровыми. Но это опять же согласовано с врачами, со всевозможными учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, с которой непонятно что может вырасти ", - рассказал Хржановский.

Также он прокомментировал резонанс вокруг фильма. В киноленте видно, как детей раздевают, подключают к специальным электродам или сажают в клетку. Кроме этого, младенцы плачут.

Хржановский заявил, что никаких опытов над детьми не делал, а дети просто так плакали.

"С ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами были медсестры и няни, это видно в кадре. Дети плакали, когда их переодевали, что в принципе свойственно, мы с тобой знаем, как родители младенцев. Да? И плач этот не означает выражение боли, а просто реакцию на мир ", - добавил он.