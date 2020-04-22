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Espreso.tvОбществоДетей не надо снова травмировать, - Денисова о деле по фильму "Дау"

Детей не надо снова травмировать, - Денисова о деле по фильму "Дау"

В процессе расследования в деле использования малолетних детей в съемках фильма "Дау. Дегенерация", содержащих признаки насилия и их незаконной эксплуатации, детей не должны второй раз подвергать психологическому травмированию

Об этом в Facebook написала Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Поддерживаю инициативу проведения надлежащего расследования в деле использования малолетних детей в съемках, которые содержат признаки насилия и их незаконной эксплуатации. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку в этой ситуации. Впрочем подчеркиваю, что в процессе расследования детей не должны второй раз подвергаться психологическому травмированию", - написала Денисова.

Она отметила, что Украина присоединилась к ряду международных конвенций, устанавливающих правовые обязательства для государств-членов по защите прав детей.

Денисова уточнила, что Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, Рекомендации № R (91) 11 Комитета министров о сексуальной эксплуатации, порнографии, проституции, торговле детьми и подростками также направлены на предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей.

"Вместе с тем считаю, что такая ситуация должна стать предметом дискуссии в обществе и толчком для органов исполнительной и законодательной власти для введения инициатив в сфере защиты прав детей в медиапространстве. Это касается не только киноиндустрии, но и рекламы, телешоу, к которым привлекаются дети", - отметила Денисова.

По ее убеждению, эта ситуация также является поводом задуматься родителям, руководителям учреждений, другим законным представителям детей, которые дают согласие на участие ребенка, распространение информации о нем, что не всегда соответствует интересам самого ребенка.

"Сейчас отсутствует нормативно-правовой документ, который бы на законодательном уровне защищал детей от вредного влияния публично доступной информации. Необходимо пересмотреть национальное законодательство на предмет установления запретов на участие детей в кино- и телепрограммах, содержащих сцены насилия по отношению к детям", - подчеркнула Денисова.

По ее мнению, также должны быть введены санкции в отношении использования ребенка в медиапространстве, критерии, которые определяют вредность воздействия на детей публичной информации.

  • Прокуратура Харьковщины начала расследовать возможные пытки детей во время съемок фильма "Дау".

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