Байден считает, что Трамп попытается перенести президентские выборы
"Запомните мои слова: он (Трамп) попытается перенести выборы, придумает какое-то обоснование для этого, почему они не могут состоятся в надлежащее время", - цитирует Байдена CBS .
Комментарий Байдена появился на фоне растущей неопределенности относительно продолжительности пандемии коронавируса и обеспокоенности за возможного ее влияние на избирательный процесс. США сейчас находятся на первом месте по количеству заражений коронавирусом в мире.
Ранее власти некоторых штатов имея абсолютную поддержку медиков откладывали праймериз на фоне увеличения заболеваемости коронавирус. Переносы имели место несмотря на протесты судебной ветви власти.
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Добавим, что Трамп не может в одностороннем порядке изменить дату ноябрьских выборов, поскольку это не в прямой компетенции президента США.
Дату выборов устанавливает Закон от 1845 года, соответственно, это изменение федерального законодательства, для которого необходимо согласие Конгресса.
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Напомним, бывший соперник Джо Байдена на президентских выборах сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в поддержку своего оппонента и призвал голосовать именно за него.
Ранее Национальный комитет Демократической партии США заявил , что июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
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