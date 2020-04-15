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Espreso.tvОбществоОбама поддержал Байдена на выборах президента США

Обама поддержал Байдена на выборах президента США


фото: reuters
Бывший президент США Барак Обама выступил в поддержку кандидата в президенты США и бывшего вице-президента страны Джо Байдена

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter .

"Я чрезвычайно горд поддержать Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нам нужны в президенте прямо сейчас", - сказал Обама в ролике, в котором призвал демократов всего идеологического спектра партии поддержать Байдена и помочь ему победить президента Дональда Трампа.

Он также упомянул, что когда в свое время начинал свою президентскую кампанию и выбрал Байдена своим вице-президентом, то это было одним из лучших решений в его жизни.

По мнению Обамы, Байден обладает всеми качествами, которые нужны для главы Белого дома.

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В течение многих месяцев Обама сохранял нейтралитет и не поддерживал публично ни одного из кандидатов-демократов, которые соревновались на праймериз.

Лишь когда стало очевидно, что Байден фактически выигрывает номинацию у своего конкурента сенатора Берни Сандерса, Обама, по данным The New York Times , провел 4 долгие беседы с Сандерсом.

Именно его вмешательство, по словам приближенных к Сандерсу лиц, сыграло значительную роль в решении сенатора выйти из гонки и официально поддержать своего оппонента .

Барак Обама является самым популярным политиком Демократической партии. Его поддержка может усилить позиции Байдена в избирательной гонке.

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