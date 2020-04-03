В США демократы из коронавируса отложили избрание соперника Трампа
Национальный комитет Демократической партии сообщил, что съезд, на котором должен быть назван соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах, перенесен с июля на 17 августа.
"В нынешней ситуации неопределенности умным подходом мы считаем заручиться дополнительным временем и следить за развитием ситуации, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд", - заявил глава комитета по национальным съездам Демократической партии Джо Солмонезе.
Наибольшие шансы стать кандидатом на президентских выборах от Демократической партии у бывшего вице-президента США Джо Байдена.
С проведением съезда демократов должно быть объявлено и официальное начало собственно избирательной кампании.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
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