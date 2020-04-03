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Espreso.tvОбществоВ США демократы из коронавируса отложили избрание соперника Трампа

В США демократы из коронавируса отложили избрание соперника Трампа


фото: reuters
Демократическая партия США перенесла выдвижения своего кандидата на пост президента из-за пандемии коронавируса

Национальный комитет Демократической партии сообщил, что съезд, на котором должен быть назван соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах, перенесен с июля на 17 августа.

"В нынешней ситуации неопределенности умным подходом мы считаем заручиться дополнительным временем и следить за развитием ситуации, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд", - заявил глава комитета по национальным съездам Демократической партии Джо Солмонезе.

Наибольшие шансы стать кандидатом на президентских выборах от Демократической партии у бывшего вице-президента США Джо Байдена.

С проведением съезда демократов должно быть объявлено и официальное начало собственно избирательной кампании.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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