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Espreso.tvОбществоБерни Сандерс официально поддержал Байдена в президентской гонке

Берни Сандерс официально поддержал Байдена в президентской гонке

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из президентской гонки, официально поддержал кандидатуру своего бывшего соперника Джо Байдена

Об этом пишет NBC New York .

"Я прошу всех американцев, я прошу всех демократов, я прошу всех независимых, я прошу многих республиканцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу [Байдена] кандидатуру, которую я поддерживаю", - сказал Сандерс.

Поддержка Сандерса очень важна для Байдена, поскольку может объединить избирателей двух лагерей против президента США Дональда Трампа.

"Мы должны сделать Трампа президентом на один срок. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло", - сказал Сандерс.

8 апреля стало известно, что Берни Сандерс вышел из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В результате бывший вице-президент США стал единственным кандидатом на выдвижение на президентских выборах от демократов.

Согласно новому опросу, 53% респондентов проголосуют за Байдена, если он станет соперником президента США Дональда Трампа на выборах 3 ноября. В свою очередь, президент Трампа готовы поддержать 42%.

Общенациональные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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