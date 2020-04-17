Выборы в США: Байден начал собирать команду для Белого дома

17 апреля, 2020, 17:15

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что начал собирать переходную команду Белого дома, чтобы быстро собрать штат в случае, если он победит Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года

Об этом сообщает The Hill .

"Заявляю вам, что это уже началось. Звучит самоуверенно. Я не хочу сказать, что мы об этом думали месяц назад. Мы это сделали, потому что это звучит, будто я был уверен, что будет так, что я буду кандидатом. Я не хочу, чтобы это так звучало, но это должно произойти, и поэтому переходную команду уже начали собирать ", - заявил Байден 16 апреля.

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Отмечается, что команда переходного периода будет иметь влияние на назначение Байдена в его кабинете и руководстве правительственными учреждениями. Байден не сообщил, кто попал в переходную команду или кого он рассматривает на высшие роли в своей потенциальной администрации. В то же время он заявил, что рассматривает республиканцев в качестве кандидатов на некоторые топ-должности в его администрации.

Ранее Байден заявил, что в случае победы на президентских выборах 2020 года, он не будет назначать губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо вице-президентом США.

"Я думаю, что губернатор Куомо мог бы сам быть президентом, он замечательный человек, но я также считаю важным, чтобы (вице-президентом США - ред.) стала женщина", - заявил Байден. По его словам, есть множество высококвалифицированных женщин, у которых достаточно знаний и опыта, чтобы занять пост президента.

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Напомним, бывший соперник Джо Байдена на президентских выборах сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в поддержку своего оппонента и призвал голосовать именно за него.

Ранее Национальный комитет Демократической партии США заявил , что июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.