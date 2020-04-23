Мониторинговая миссия ООН по правам человека обеспокоена заявлениями о ромах от мэра Ивано-Франковска

23 апреля, 2020, 19:19

В миссии отметили, что будут следить за расследованием и выразили обеспокоенность из-за информации о дискриминации ромов

Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"Мы обеспокоены сообщениями о дискриминации ромов мэром Ивано-Франковска. Мэр открыто требовал от правоохранительных органов насильно вывезти или задержать цыган, которые отказались добровольно переехать в другую область", - говорится в сообщении.

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В миссии заявили, что дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека.

"Местная власть должна продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в это время, когда Украина и весь мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", - добавили в миссии.

Отметим, ранее слова мэра Ивано-Франковска прокомментировали в посольстве США. Позже заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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