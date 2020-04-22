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Espreso.tvОбщество"Чего не упаковали?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручил полиции вывезти ромов в Закарпатье

"Чего не упаковали?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручил полиции вывезти ромов в Закарпатье

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив требует до 28 апреля очистить город от цыган

Об этом Руслан Марцинкив заявил во время оперативного совещания, передает UA: Карпаты.

"Цыгане, нет, правильнее - лица цыганского пола. Мы же уже бус давали. Вывезти их в Закарпатье. Почему они дальше здесь?" - спросил глава города полицию.

Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло отметил, что 12 человек отказались ехать. "Вот они и ходят, там четверо детей и взрослые", - добавил он.

Руслан Марцинкив спросил, почему цыган не вывезли насильно.

"Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не вывезли?" - поинтересовался мэр Ивано-Франковска.

После этого мэра заверили, что полиция вывезла из Ивано-Франковска десятерых ромов и передала их закарпатскиим правоохранителям.

"Вторую ходку надо сделать", - подытожил Марцинкив.

 

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