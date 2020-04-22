"Чего не упаковали?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручил полиции вывезти ромов в Закарпатье
Об этом Руслан Марцинкив заявил во время оперативного совещания, передает UA: Карпаты.
"Цыгане, нет, правильнее - лица цыганского пола. Мы же уже бус давали. Вывезти их в Закарпатье. Почему они дальше здесь?" - спросил глава города полицию.
Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло отметил, что 12 человек отказались ехать. "Вот они и ходят, там четверо детей и взрослые", - добавил он.
Руслан Марцинкив спросил, почему цыган не вывезли насильно.
"Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не вывезли?" - поинтересовался мэр Ивано-Франковска.
После этого мэра заверили, что полиция вывезла из Ивано-Франковска десятерых ромов и передала их закарпатскиим правоохранителям.
"Вторую ходку надо сделать", - подытожил Марцинкив.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР