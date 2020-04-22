Посольство США выразило озабоченность из-за притеснений ромов в Ивано-Франковске
О "глубокой обеспокоенности" дипломаты США написали в Twitter.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска", - написали в посольстве.
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Американские дипломаты призвали украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека.
We are deeply concerned by reports of discrimination and harassment of Roma individuals by the mayor of Ivano-Frankivsk city. We urge Ukrainian officials to speak out against intolerance and to ensure the protection of human rights.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2020
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