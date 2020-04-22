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Espreso.tvОбществоПосольство США выразило озабоченность из-за притеснений ромов в Ивано-Франковске

Посольство США выразило озабоченность из-за притеснений ромов в Ивано-Франковске


фото: firtka
Посольства США в Киеве отреагировало на поручение мэра Ивано-Франковская Руслана Марцинкива вывезти из города в Закарпатье всех ромов

О "глубокой обеспокоенности" дипломаты США написали в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска", - написали в посольстве.

Читайте также: "Почему не упаковали?": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручил полиции вывезти ромов в Закарпатье

Американские дипломаты призвали украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека.

 

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