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Espreso.tvОбществоПолиция расследует слова мэра Франковска Марцинкива об "упаковке" и вывозе ромов из города

Полиция расследует слова мэра Франковска Марцинкива об "упаковке" и вывозе ромов из города

Полиция расследует высказывания мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который поручил вывезти из города людей цыганской национальности

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Уголовное производство открыли по ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды... Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию. Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц цыганской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили", - заявил Клименко.

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