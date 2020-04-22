"Франковск - не княжество": Аваков отреагировал на поведение мэра Марцинкива в отношении ромов
22 апреля, 2020, 21:22
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал поручение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива вывезти из города в Закарпатье всех ромов
Об этом он написал y Twitter.
"Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин Голова, Украина - не "совок", Франковск - не княжество!" - заявил Аваков.
По факту призыва к принудительного перемещения людей в Ивано-Франковске Нацполициею начато уголовное производство по ст. 161 УК. Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин Председатель, Украина - не «совок», Франковск - не княжество!- Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 22, 2020
- Мэр Ивано-Франковска Марцинкив требует до 28 апреля очистить город от цыган.
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- Полиция расследует высказывания мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который поручил вывезти из города людей цыганской национальности.
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