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Espreso.tvОбщество"Франковск - не княжество": Аваков отреагировал на поведение мэра Марцинкива в отношении ромов

"Франковск - не княжество": Аваков отреагировал на поведение мэра Марцинкива в отношении ромов

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал поручение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива вывезти из города в Закарпатье всех ромов

Об этом он написал y Twitter.

"Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин Голова, Украина - не "совок", Франковск - не княжество!" - заявил Аваков.

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