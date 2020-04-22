Выборы в США: Байден опережает Трампа на 8%, - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.
47% респондентов заявили, что будут голосовать за Байдена, а 39% проголосуют за республиканца Трампа.
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По сравнению с прошлой неделей количество сторонников Байдена увеличилось на 2 процентных пункта, и на 4% по сравнению с опросом, проведенным две недели назад.
Согласно опросу, более половины американцев считают, что президент Трамп не справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Опрос проводился с 15 по 21 апреля среди 4 429 американцев.
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Напомним, бывший соперник Джо Байдена на президентских выборах сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в поддержку своего оппонента и призвал голосовать именно за него.
Ранее Национальный комитет Демократической партии США заявил, что июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально назван кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
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