Выборы в США: Байден опережает Трампа на 8%, - опрос

22 апреля, 2020, 15:12

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден сохраняет электоральное преимущество перед президентом Дональдом Трампом

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

47% респондентов заявили, что будут голосовать за Байдена, а 39% проголосуют за республиканца Трампа.

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По сравнению с прошлой неделей количество сторонников Байдена увеличилось на 2 процентных пункта, и на 4% по сравнению с опросом, проведенным две недели назад.

Согласно опросу, более половины американцев считают, что президент Трамп не справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Опрос проводился с 15 по 21 апреля среди 4 429 американцев.

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Напомним, бывший соперник Джо Байдена на президентских выборах сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в поддержку своего оппонента и призвал голосовать именно за него.

Ранее Национальный комитет Демократической партии США заявил, что июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально назван кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.