Кличко приехал к Черновол, которая находится под домашним арестом

22 апреля, 2020, 10:00

Мэр Киева приехал в дом Татьяны Черновол, которая сейчас находится под домашним арестом в селе на Киевщине

Об этом экс-нардеп Татьяна Черновол написала в Facebook.

"Поддержать" арестантку "пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - написала Черновол.

По ее словам, в Украине множество политических партий, но фактически существуют две: условная партия сопротивления и условная партия капитуляции.

"Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наше тактическое преимущество, что МЭР МАЙДАНА - наш", - добавила Черновол.