Кличко приехал к Черновол, которая находится под домашним арестом
22 апреля, 2020, 10:00
Мэр Киева приехал в дом Татьяны Черновол, которая сейчас находится под домашним арестом в селе на Киевщине
Об этом экс-нардеп Татьяна Черновол написала в Facebook.
"Поддержать" арестантку "пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - написала Черновол.
По ее словам, в Украине множество политических партий, но фактически существуют две: условная партия сопротивления и условная партия капитуляции.
"Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наше тактическое преимущество, что МЭР МАЙДАНА - наш", - добавила Черновол.
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- Напомним, ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве .
- Черновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой .
- Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.
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