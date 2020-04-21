Байден собрал на президентскую кампанию уже втрое больше Трампа

21 апреля, 2020, 17:38

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден собрал за месяц 47 млн долларов пожертвований для продолжения политической кампании в борьбе за кресло главы Белого дома

Об этом сообщает Independent .

"Кандидат в президенты от демократов Джо Байден собрал 47 млн пожертвований на кампанию в только марте. Вдвое больше, чем Избирательный комитет Республиканской партии и втрое больше сбора кампании Трампа", - говорится в сообщении.

По данным газеты, около 40% из всех пожертвований за март, которые Байден получил от людей, которые сделали взносы менее 200 долларов.

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В то же время, после подсчета затрат Байдена на политическую кампанию в марте, он имеет в остатке 26,4 миллиона долларов.

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Напомним, бывший соперник Джо Байдена на президентских выборах сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс выступил в поддержку своего оппонента и призвал голосовать именно за него.

Ранее Национальный комитет Демократической партии США заявил , что июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.