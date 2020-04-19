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Espreso.tvОбществоИз Киево-Печерской лавры выехало 9 "быстрых" с больными, - журналист

Из Киево-Печерской лавры выехало 9 "быстрых" с больными, - журналист

Вечером в субботу, 18 апреля 2020 года, с территории Киево-Печерской лавры выезжали машины неотложной медицинской помощи

Об этом у себя на странице рассказал журналист Игорь Cоловей, передает Еспресо.TV .

"9" скорых ", приехавшие в Лавру - подозрительно. Сначала думали. Что, может, делают тесты. Однако затем выяснилось, что таки вывозят больных", - отметил он.

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В подтверждение своих слов Соловей привел фото.

Одно из них фиксирует прибытия "скорой" из КПЛ в столичной Александровской больницы, что на бульваре Леси Украинки.

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Там обустроены основное место лечения больных Covid-19 к Киеве.

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