Из Киево-Печерской лавры выехало 9 "быстрых" с больными, - журналист

19 апреля, 2020, 08:20

Вечером в субботу, 18 апреля 2020 года, с территории Киево-Печерской лавры выезжали машины неотложной медицинской помощи

Об этом у себя на странице рассказал журналист Игорь Cоловей, передает Еспресо.TV .

"9" скорых ", приехавшие в Лавру - подозрительно. Сначала думали. Что, может, делают тесты. Однако затем выяснилось, что таки вывозят больных", - отметил он.

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В подтверждение своих слов Соловей привел фото.

Одно из них фиксирует прибытия "скорой" из КПЛ в столичной Александровской больницы, что на бульваре Леси Украинки.

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Там обустроены основное место лечения больных Covid-19 к Киеве.

По последним данным в Лавре уже более 90 больных коронавирусом и трое умерших.

Также вчера в СМИ появилось сообщение о инфицирования и анонимную госпитализации предстоятеля церкви Московского патриархата в Украине, которая сейчас владеет Лаврой, митрополита Онуфрия. Официально в УПЦ МП эту информацию отрицают.

Сам Онуфрий, выступая в эфире одного из телеканалов, выразил сомнение в существовании вируса Covid-19 .

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