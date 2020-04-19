Из Киево-Печерской лавры выехало 9 "быстрых" с больными, - журналист
Об этом у себя на странице рассказал журналист Игорь Cоловей, передает Еспресо.TV .
"9" скорых ", приехавшие в Лавру - подозрительно. Сначала думали. Что, может, делают тесты. Однако затем выяснилось, что таки вывозят больных", - отметил он.
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В подтверждение своих слов Соловей привел фото.
Одно из них фиксирует прибытия "скорой" из КПЛ в столичной Александровской больницы, что на бульваре Леси Украинки.
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Там обустроены основное место лечения больных Covid-19 к Киеве.
- По последним данным в Лавре уже более 90 больных коронавирусом и трое умерших.
- Также вчера в СМИ появилось сообщение о инфицирования и анонимную госпитализации предстоятеля церкви Московского патриархата в Украине, которая сейчас владеет Лаврой, митрополита Онуфрия. Официально в УПЦ МП эту информацию отрицают.
- Сам Онуфрий, выступая в эфире одного из телеканалов, выразил сомнение в существовании вируса Covid-19 .
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