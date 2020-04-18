Предстоятель УПЦ МП Онуфрий сомневается в существовании коронавируса: "Не надо бояться себя отдавать в руки Божии"

18 апреля, 2020, 12:51

Митрополит Киевский и всея Украины, глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий выразил публичное сомнение в реальности коронавируса и заявил, что лучшим лекарством является "молитва, пост и покаяние"

Об этом он рассказал в своей авторской программе "Слово Предстоятеля", очередной выпуск которой вышел в эфир на одном из телеканалов в субботу, 18 апреля 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Я бы не брал на себя ответственность давать оценку этому явлению, которое нас постигло. Я на это бы посмотрел с другой стороны - что принесла вот эта весть о коронавирусе. Она людей бросила в отчаяние, она людей лишила духовной силы. Даже от реального коронавируса, а от того вирутальных, о котором говорится, люди умирают. Значит, люди терпят горе. И это не столь важно - он, этот коронавирус, или он реальный, или он вирутальных, важно то, что он уничтожает людей ", - приводит слова митрополита Синодальный информационно-просветительский отдел церкви Московского патриархата в Украине.

Чтобы объяснить, что он имеет в виду под "виртуальным коронавирусом" Онуфрий привел "пример", который предстоятель назвал "эффектом мыши".

"Один молодой человек, который был склонен к пессимизму, к вере своим чувствам, своим мыслям очень доверял, он заболел. А товарищ пошутил над ним." Ты молоко любишь? ", - спросил он. -" Да люблю ". -" Вот , возможно, ты лег спать и открыл рот, а мышь залезла к тебе в желудок и там скребет ". И этот человек поверил слову. Он находился в прелести, доверяя себе, и идет к врачу." Доктор, я съел мышь, она у меня в желудке, беспокоит меня, скребет меня ". Сделали ему рентген - и ничего не обнаружили. Но через некоторое время человек снова приходит:" Нет-нет! Эта мышь меня заедает. Я умираю! ". Врач понял, что здесь дело не в желудке, а в психологии человека. Ввели ему наркоз, и врач немного царапнув живот скальпелем и зашил. Мужчина пришел в себя." Вот, видишь, вытащили из тебя мышь ", - показывает ему мышь врач. - "Я так себя хорошо начал чувствовать, ой, как мне хорошо!". И человек вылечился, пошел здоровый домой ".

В любом случае, подчеркнул Онуфрий, следует прежде всего молиться и не бояться отдать себя "в руки Божии".

"Есть одно лекарство, которыми лечатся все вирусы - это молитва, пост и покаяние! Человек должен молиться, молитва приводит человека в здравый смысл. Человек начинает видеть все, что вокруг нее, в реальном свете ... Тогда человек может правильно оценить и свои возможности, и то, что с ним произошло, и тогда способен отдать себя в руки Божии. Не надо бояться себя отдавать в руки Божьи, потому что с Богом даже смерть жизнь, потому что Бог - источник жизни. Так что возвращаемся к Богу, каемся, молиться и вирус, который бы он ни был, - реальный или виртуальный - пройдет, не сделает нам никакого вреда, и мы будем рады, счастливы и Богом благословенны! ".

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