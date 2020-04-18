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Espreso.tvОбществоБольного коронавирусом Онуфрия тайно положили в больницу, - "Религиозная правда"

Больного коронавирусом Онуфрия тайно положили в больницу, - "Религиозная правда"


фото: lavra.ua
Глава РПЦ в Украине (МП) митрополит Онуфрий заразился коронавирусом и его тайно госпитализировали

Об этом со ссылкой на собственные источники в Киево-Печерской лавре в субботу, 18 апреля 2020 года, сообщила Религиозная правда , информирует Еспресо.TV .

Также коронавирус обнаружили у митрополита УПЦ МП Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра. Сейчас они также госпитализированы.

Ранее коронавирусную инфекцию подхватили наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел и настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря епископ УПЦ МП Иона.

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По данным источников издания, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем.

"Так поступили с целью обезопасить УПЦ МП от обвинений накануне Пасхи", - отмечается в материале.

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхе литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутации церкви", - отметил источник "Религиозной правды".

При этом митрополит Антоний, который вечером 17 апреля появился в программе "Свобода слова Савика Шустера", вероятно, специально на это время оставил клинику и уехал в Лавру.

  • Перед этим Онуфрий, который также призывает верующих "не бояться" и вопреки рекомендациям властей и позиции других церквей прийти завтра, 19 апреля, в церкви Московского патриархата на пасхальные богослужения, во время выступления на телевидении выразил сомнение в реальности коронавируса .
  • В свою очередь митрополит Антоний пригласил киевлян сегодня, 18 апреля, прийти в Лавру и "получить благодатный огонь" .

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