В УПЦ (МП) отреагировали на информацию о том, что Онуфрий болен COVID-19

18 апреля, 2020, 15:28

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили, что митрополит Онуфрий не болен коронавирусом

Об этом сообщает центр информации УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что Онуфрий здоров и чувствует себя хорошо, сегодня он осуществит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции.

Такое решение было принято, чтобы избежать скопления большого количества верующих, которые ежегодно хотят попасть на Пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ (МП).

Кроме этого в УПЦ (МП) заявили, что митрополит Антоний (Паканич), об инфицировании которого коронавирусом также сообщали СМИ, находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии.

"В Пасхальную ночь он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Вчера вечером митрополит Антоний принял участие в прямом эфире в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля СМИ сообщили, что митрополит Онуфрий заразился коронавирусом и его тайно госпитализировали.

Перед этим Онуфрий, который также призывает верующих "не бояться" и вопреки рекомендациям властей и позиции других церквей прийти завтра, 19 апреля, в церкви Московского патриархата на пасхальные богослужения, во время выступления на телевидении выразил сомнение в реальности коронавируса.

В свою очередь митрополит Антоний пригласил киевлян сегодня, 18 апреля, прийти в Лавру и "получить благодатный огонь".

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