Церковь Московского патриархата зовет верующих в Киево-Печерскую лавру, чтобы "получить благодатный огонь"

18 апреля, 2020, 08:35

Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) призвал верующих прийти в храм на территории Киево-Печерской лавры и получить благодатный огонь

С таким призывом он выступил после 23:00 в пятницу, 17 апреля 2020 г., передает Еспресо.TV.

Людей ждут сегодня, 18 апреля, в Свято-Воскресенском храме, отметил митрополит.

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По словам Антония, церемония будет проходить "с соблюдением всех санитарных норм".

"Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской православной церкви доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома.

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Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы столкнуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято -Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру ", - написал митрополит Антоний в фейсбуке .

Напомним, в Лавре, где количество больных перевалило за 90, умерло уже трое монахов, саму же святыню закрыли на карантин.

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