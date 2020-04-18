Церковь Московского патриархата зовет верующих в Киево-Печерскую лавру, чтобы "получить благодатный огонь"
фото: Всеукраїнська асоціація музеїв (vuam.org.ua)
С таким призывом он выступил после 23:00 в пятницу, 17 апреля 2020 г., передает Еспресо.TV.
Людей ждут сегодня, 18 апреля, в Свято-Воскресенском храме, отметил митрополит.
Читайте также: Самые большие православные святыни Украины, которые захватил Московский патриархат
По словам Антония, церемония будет проходить "с соблюдением всех санитарных норм".
"Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской православной церкви доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома.
Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина
Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы столкнуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято -Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру ", - написал митрополит Антоний в фейсбуке .
- Напомним, в Лавре, где количество больных перевалило за 90, умерло уже трое монахов, саму же святыню закрыли на карантин.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-