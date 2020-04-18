В случае скопления людей на Пасху полиция будет привлекать спецназ, - МВД

18 апреля, 2020, 10:55

В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.

Об этом в эфире Hromadske.ua заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, передает Еспресо.TV.

По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.

"Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - сказал Тандит.

Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

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"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - отметил советник главы МВД.

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", - отметил чиновник.

Кроме того, советник МВД добавил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.

Справка

По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 субботы, 18 апреля 2020 г., в Украине насчитывается 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели.

За последние сутки зафиксировано 444 новых случая.

Как решили в Национальной полиции, на Пасху в храмах во время службы смогут находиться только церковники - максимум 10 человек. Тогда как прихожане смогут посетить храм после службы - не более двух человек одновременно.

За соблюдением данного предписания будут следить полицейские.

Наибольшие сложности с соблюдением карантинных требований пока имеют место в деятельности УПЦ Московского патриархата. Глава этой конфессии митрополит Онуфрий (Березовский) даже не пришел на встречу главных христианских церквей восточного обряда с президендом Владимиром Зеленским, где обсуждались насущные противоэпидемические мероприятия.

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