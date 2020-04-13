Зеленский, главы церквей и распространение коронавируса

13 апреля, 2020, 19:48

На прошлой неделе президент провел отдельные встречи с главами УГКЦ Святославом и ПЦУ Епифанием, чтобы договориться с ними максимально ограничить присутствие верующих в храмах на Пасхальные праздники

Кроме того власти едва не дошли до введения в 4 западных областях Украины комендантского часа. Именно в тех областях, где больше всего верующих УГКЦ и ПЦУ. И все это прикрывалось желанием исключить возможность стремительного распространения коронавируса. Что же, мотивы власти вроде правильные, хоть выполнение, как всегда, на грани нарушения законов и Конституции.

Но вопрос не в том, что власть через переговоры с главами двух церквей, пыталась обеспечить в Западной Украине, уменьшение распространение вируса, а в том, чего власть не сделала. Ответ здесь очень простой: Зеленский так и не встретился с главой филиала РПЦ в Украине Онуфрием. Для Зеленского соблюдение карантина русской церковью не является приоритетом. Похоже, что эта церковь имеет в Украине режим наибольшего благоприятствования на высшем уровне.

Правда коронавирусу, как-то безразличны симпатии Зеленского к Онуфрию. И в результате - сегодня коронавирус диагностировали у почти 90 служителей Киево-Печерской Лавры. Сколько верующих они заразили, неизвестно никому, но, зная природу распространения коронавируса, можем прогнозировать - немало. Также трудно сказать, какие последствия будут иметь массовые службы, проведенные в центральных храмах РПЦ в Ривне и Черновцах.

В результате - безразличие, злой умысел или просто непрофессионализм Зеленского в вопросе коммуникации с главами церквей с просьбами соблюдать карантин, имеют следствием распространение коронавируса, с которым власть борется каждый день по телевизору.