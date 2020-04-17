 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПразднование Пасхи: у храмов будут дежурить 22 тыс. правоохранителей, - глава Нацполиции

Празднование Пасхи: у храмов будут дежурить 22 тыс. правоохранителей, - глава Нацполиции


фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что 22 тысячи полицейских и нацгвардейцев будут дежурить во время Пасхальных праздников возле церквей

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба МВД.

"В ближайшие дни, в субботу и воскресенье, во время Пасхальных богослужений возле храмов будут дежурить 22 тысячи полицейских и гвардейцев. Полиция возле храмов будет проводить разъяснительную работу. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан - будем прибегать к более жестким мерам" , - сказал Клименко.

Также он обратился ко всем конфессиям с просьбой помочь полиции во время праздника удержать порядок.

А советник Авакова Юрий Тандит заявил, что в самих храмах во время службы могут быть только церковники - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.

"За последние две недели мы вместе с главой Нацполиции провели три заседания с Всеукраинским советом церквей. Кроме того, мы в постоянном контакте со священниками разных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И, конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека", - сказал Тандит.

Он отметил, что полиция не допустит скопления людей возле церквей.

"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета Министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19, в случае скопления людей возле храмов, будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия возле приходов ", - отметил Тандит.

Ранее Клименко заявил, что полиция не будет выводить людей из церквей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать