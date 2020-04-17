Празднование Пасхи: у храмов будут дежурить 22 тыс. правоохранителей, - глава Нацполиции

17 апреля, 2020, 08:23

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что 22 тысячи полицейских и нацгвардейцев будут дежурить во время Пасхальных праздников возле церквей

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба МВД.

"В ближайшие дни, в субботу и воскресенье, во время Пасхальных богослужений возле храмов будут дежурить 22 тысячи полицейских и гвардейцев. Полиция возле храмов будет проводить разъяснительную работу. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан - будем прибегать к более жестким мерам" , - сказал Клименко.

Также он обратился ко всем конфессиям с просьбой помочь полиции во время праздника удержать порядок.

А советник Авакова Юрий Тандит заявил, что в самих храмах во время службы могут быть только церковники - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.

"За последние две недели мы вместе с главой Нацполиции провели три заседания с Всеукраинским советом церквей. Кроме того, мы в постоянном контакте со священниками разных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И, конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека", - сказал Тандит.

Он отметил, что полиция не допустит скопления людей возле церквей.

"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета Министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19, в случае скопления людей возле храмов, будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия возле приходов ", - отметил Тандит.

Ранее Клименко заявил, что полиция не будет выводить людей из церквей.