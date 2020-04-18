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Espreso.tvОбществоВ Украине 5106 больных Covid-19, из них 133 - умерших

В Украине 5106 больных Covid-19, из них 133 - умерших


фото: dilo.net.ua
По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 субботы, 18 апреля 2020 г., в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели

За последние сутки зафиксировано 444 новых случая, передает Еспресо.TV.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 319 случаев;

Волынская область - 134 случая;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 14 случаев;

Житомирская область - 197 случаев;

Закарпатская область - 166 случаев;

Запорожская область - 127 случаев;

Ивано-Франковская область - 462 случая;

Кировоградская область - 234 случая;

г. Киев - 770 случаев;

Киевская область - 280 случаев;

Львовская область - 221 случай;

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Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 31 случай;

Одесская область - 106 случаев;

Полтавская область - 49 случаев;

Ривненская область - 283 случая;

Сумская область - 82 случая;

Тернопольская область - 366 случаев;

Харьковская область - 62 случая;

Херсонская область - 56 случаев;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черновицкая область - 840 случаев;

Черкасская область - 141 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Официальные данные по временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областях и городе Севастополе отсутствуют.

На амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

В целом, 275 человек уже выздоровели, из них 13 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса в организме.

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