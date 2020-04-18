В Украине 5106 больных Covid-19, из них 133 - умерших
За последние сутки зафиксировано 444 новых случая, передает Еспресо.TV.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 319 случаев;
Волынская область - 134 случая;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 14 случаев;
Житомирская область - 197 случаев;
Закарпатская область - 166 случаев;
Запорожская область - 127 случаев;
Ивано-Франковская область - 462 случая;
Кировоградская область - 234 случая;
г. Киев - 770 случаев;
Киевская область - 280 случаев;
Львовская область - 221 случай;
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Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 31 случай;
Одесская область - 106 случаев;
Полтавская область - 49 случаев;
Ривненская область - 283 случая;
Сумская область - 82 случая;
Тернопольская область - 366 случаев;
Харьковская область - 62 случая;
Херсонская область - 56 случаев;
Хмельницкая область - 41 случай;
Черновицкая область - 840 случаев;
Черкасская область - 141 случай;
Черниговская область - 12 случаев.
Официальные данные по временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областях и городе Севастополе отсутствуют.
На амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
В целом, 275 человек уже выздоровели, из них 13 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса в организме.
- Как решили в Национальной полиции, на Пасху в храмах во время службы смогут находиться только церковники - максимум 10 человек. Тогда как прихожане смогут посетить храм после службы - не более двух человек одновременно.
- За соблюдением данного предписания будут следить полицейские.
- Наибольшие сложности с соблюдением карантинных требований пока имеют место в деятельности УПЦ Московского патриархата. Глава этой конфессии митрополит Онуфрий (Березовский) даже не пришел на встречу главных христианских церквей восточного обряда с президендом Владимиром Зеленским, где обсуждались насущные противоэпидемические мероприятия.
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