В Киево-Печерской Лавре умер монах из Почаева

17 апреля, 2020, 20:01

17 апреля в Лавре заявили о смерти монаха Никодима

Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

"С прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил в лавры из Свято-Духова скита Почаевской Лавры. Просим всех помолиться за упокой его души", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Лавре от коронавируса умерли двое монахов

15 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии

Напомним, количество случаев заболевания COVID-19 перевалила за 90 в Киево-Печерской Лавре

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