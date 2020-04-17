В Киево-Печерской Лавре умер монах из Почаева
Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.
"С прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил в лавры из Свято-Духова скита Почаевской Лавры. Просим всех помолиться за упокой его души", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в Лавре от коронавируса умерли двое монахов
15 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии
Напомним, количество случаев заболевания COVID-19 перевалила за 90 в Киево-Печерской Лавре
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