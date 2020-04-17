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Espreso.tvОбществоСБУ допросила 30 правоохранителей по расследованию дела Гандзюк

СБУ допросила 30 правоохранителей по расследованию дела Гандзюк

Служба безопасности допросила правоохранителей Херсонщины в рамках расследования возможного небрежного расследования полицией и прокуратурой убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос hromadske.

По данным службы, допрошены 30 человек: следователи, полицейские, прокуроры.

"В частности, сотрудники Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, которые осуществляли предварительное расследование в уголовном производстве от 31.07.2018, оперуполномоченные указанного управления, которые выполняли поручения следователя, прокуроры Херсонской прокуратуры, которые, будучи прокурорами группы прокуроров, осуществляли процессуальное руководство в указанном производстве" , - говорится в ответе СБУ.

В то же время, как отметили в СБУ, никому не сообщено о подозрении.

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