СБУ допросила 30 правоохранителей по расследованию дела Гандзюк
17 апреля, 2020, 09:53
Служба безопасности допросила правоохранителей Херсонщины в рамках расследования возможного небрежного расследования полицией и прокуратурой убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос hromadske.
По данным службы, допрошены 30 человек: следователи, полицейские, прокуроры.
"В частности, сотрудники Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, которые осуществляли предварительное расследование в уголовном производстве от 31.07.2018, оперуполномоченные указанного управления, которые выполняли поручения следователя, прокуроры Херсонской прокуратуры, которые, будучи прокурорами группы прокуроров, осуществляли процессуальное руководство в указанном производстве" , - говорится в ответе СБУ.
В то же время, как отметили в СБУ, никому не сообщено о подозрении.
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