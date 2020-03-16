Дело Гандзюк: в Украину экстрадировали подозреваемого Левина, - СБУ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как сообщат в СБУ, самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев.
"Сотрудниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора. По прибытии в Украину Москаленко (Левин) будет доставлен к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения", - говорится в сообщении .
"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства", - отметил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
- Напомним, 27 января стало известно, что суд в Болгарии арестовал Алексея Москаленко (Левина) на 40 суток
- 11 марта болгарский суд окончательно решил выдать Левина Украине.
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