Убийство Гандзюк: суд продлил арест подозреваемому Павловскому

10 апреля, 2020, 16:13

Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского

Об этом сообщает hromadske.

9 апреля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 3 марта, которым удовлетворено частично ходатайство начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием СБУ и поддержание обвинения Управление уголовных производств Офиса генерального прокурора и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Павловского до 16 апреля но не более срока досудебного расследования, в другой части ходатайства - отказано.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 марта 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.

Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, задержано несколько человек. Изъято средств в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонщины для прекращения их общественной деятельности.

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