 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: Левина арестовали на 40 дней в Болгарии

Дело Гандзюк: Левина арестовали на 40 дней в Болгарии


фото: Слідство.Інфо
Фигурант дела об убийстве Катерины Гандзюк Алексей Левин арестован на 40 дней по решению суда в Бургасе (Болгария)

Об этом сообщает местное издание Flagman.

На сегодняшнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он также заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

В то же время окружная прокуратура настаивала на том, чтобы Левин оставался под стражей до экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. В результате суд в Бургасе арестовал его на 40 дней.

  • Правоохранительные органы Болгарии сообщили детали задержания предполагаемого организатора убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать