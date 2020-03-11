Убийство Гандзюк: болгарский суд окончательно решил выдать Левина Украине
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"В среду, 11 марта 2020 года, Апелляционный суд. Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину для привлечения к уголовной ответственности лица, подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.
Органами Республики Болгария удовлетворен подписанный Рябошапкой запрос Офиса генерального прокурора об экстрадиции Левина.
"После его фактической передачи украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении участников", - написала пресс служба.
- Напомним, болгарский суд принял решение об экстрадиции подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.
- Ожидается, что его экстрадируют до середины марта.
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