Убийство Гандзюк: болгарский суд окончательно решил выдать Левина Украине

11 марта, 2020, 15:38

Апелляционный суд города Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение о выдаче в Украине Алексея Левина, который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В среду, 11 марта 2020 года, Апелляционный суд. Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину для привлечения к уголовной ответственности лица, подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.



Органами Республики Болгария удовлетворен подписанный Рябошапкой запрос Офиса генерального прокурора об экстрадиции Левина.

"После его фактической передачи украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении участников", - написала пресс служба.