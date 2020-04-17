"То, что мы знаем, как "имение Иванющенко" строилось для Януковича, - Черновол о хищении государственных средств
Об этом Черновол заявила в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV .
Черновол отметила, что документ, который нашла в 2014 году во время "обыска" в офисе строительной фирмы, которая строила имение Юрия Иванющенко в Конча-Заспе. И это была одна из причин, почему произошло покушение на нее.
"Одна из причин, почему меня убивали на Майдане. Начну с того, что во время Майдана, аккурат перед покушением на меня, я влезла на одну шикарную стройку и похитила оттуда строительные документы. По моей информации это строилось новое "Межгорье" Януковича. И по моей информации, именно это стало Последней каплей для принятия окончательного решения относительно моей ликвидации. Однако сейчас это имение известно, как собственность Юрия Иванющенко", - сообщила экс-нардеп.
Черновол отметила, что Майдан остановил хищения средств на очередное Межигорье.
"Для меня лично это свидетельство, что то, что мы знаем, как" имение Иванющенко "строилось для Януковича. И параллельно со строительством готовилась схема для легализации имения, как государственной резиденции, а также для компенсации затраченных средств за счет государства. Майдан сохранил средства, государственные средства, которые пошли бы на новое Межигорье ", - отметила Черновол.
- Напомним, ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве .
- Черновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол. Приговор суда - 60 суток домашнего ареста.
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